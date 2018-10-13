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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (İHA)
13.10.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Pazarı birbirine kattı! Pazarcılar da polis de ne yapacağını şaşırdı…

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Ankara’da otomobilini merdivenlerden geçirip pazara girmeye çalışan sürücü hem pazarcılara hem polislere ecel terleri döktürdü. Alkollü olduğu belirtilen sürücü gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinden Kızılay istikametinde seyreden 06 GDB 78 plakalı otomobil, isminin K. olduğu öğrenilen sürücünün direksiyonu sağa kırması sonucu, Ayrancı Pazar Yeri’ne yöneldi. Kaldırımı aşan otomobil, pazara inen basamaklarda asılı kaldı.

PAZARA GİRMEK İÇİN AYAK DİRETTİ

O esnada tezgahlarını kurmaya çalışan pazar esnafı, asılı kaldığı yerde patinaj yaparak ilerlemeye çalışan otomobilin yanına gelerek, sürücüye geri gitmesi gerektiğini söyledi. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, pazarcıları dinlemeyerek otomobili merdivenlerden aşağı indirmek için zorlamaya devam etti.

Araç sürücüsüne söz geçiremeyen pazarcılar, polise ihbarda bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis memuru da sarhoş sürücüye araçtan inmesi yönünde ikazda bulundu. Polisin müdahalesine karşı koyduğu belirtilen şahsın, küfürler savurarak görevli kadın memurun üzerine yürüdüğü ifade edildi.

Pazarda tezgahları kurmakla uğraştıkları sırada, otomobilin kaldırıma çarptığını belirten pazar esnaflarından Ersin Acıhan, “Önce geldi kaldırıma çarptı, buradan dönecek zannettim. Baktım, pazarın içine doğru girmeye çalışıyor. Durmasını söyledik, hiç oralı olmadı. Esnaf arkadaşlar geldi, beraber durdurduk” ifadelerini kullandı.

“KÜFÜRLERİ DUYMAMAK İÇİN EN SON KAPIYI ÜZERİNE KAPATTILAR”

Aracın geri geri çıkması için yardım etmeye çalıştıklarını aktaran Acıhan, uzun uğraşlarına rağmen ikna olmayan sürücünün, aracı pazara sokmak için dakikalarca olduğu yerde patinaj yaptırdığını belirtti. Gözü dönüş şahsın, ihbarla gelen polis ekiplerine de küfürler savurarak saldırdığını söyleyen Acıhan, “Polis arkadaşlar müdahale etmeye çalışınca karşı koymaya başladı. Yol olmadığını göre göre girmeye çalıştı. Bir de patinaj çektirdi arabaya, yoksa tezgahlara dalacaktı. Polislere küfürler savurdu, küfürleri duymamak için en son kapıyı üzerine kapattılar” şeklinde konuştu.

Daha sonra olay yerine gelen destek ekipleri, şahsı araçtan indirerek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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