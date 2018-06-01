Pazardan aldığı biber aile dramına neden oldu

Kadıköy'de 21 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, ikiz kız kardeşler Dilan Timuçin ve Dilara Timuçin'in (34) anneleri Ayşe Nurten Timuçin, evde hizmetli olarak çalışan Nesrin Gölbaşı'na, mutfakta bulunan biberleri doğrayıp yemeğe koymasını istedi. Bu sırada mutfakta bulunan Dilara Timuçin, “Bu biberleri Dilan almış. Siz kullanmayın, Dilan’ın biberleri” dedi.

Anne Ayşe Nurten Timuçin, “Bunları baban aldı. Parasını da baban verdi, biz de kullanırız” diye karşılık verince, ikili arasında tartışma çıktı. Anne ve kızın birbirlerine karşılıklı olarak hakaret ettikleri sırada sesleri duyan ikiz kardeşlerden Dilan Timuçin, mutfağa gelerek, kız kardeşi Dilara’ya, “Bırak şu kadınla muhatap olma” dedi.

Mutfakta meydana gelen bağrışmalar üzerine içeriye giren baba Necati Timuçin, kızlarını kenara doğru itip eşi Nurten Timuçin'den uzaklaştırdığı sırada, kızları Dilan ve Dilara Timuçin, babalarına vurmaya başlayıp, mutfakta bulunan tabak, çanak ve borcam tarzında eşyaları fırlattılar. Dilara Timuçin yerden aldığı kırık cam parçaları, Dilan Timuçin de bıçakla babasının üzerine yürüdü. Dilan Timuçin, kendilerine karşı koymaya çalışan annesi Ayşe Nurten Timuçin’i Dilan sağ omuzundan bıçakladı. Bu kargaşa sırasında baba Necati Timuçin, fenalaşarak yere düştü.

Bunun üzerine kız kardeşler, babalarının kalp krizi geçirdiğini düşünerek saldırmayı bıraktılar ve kalp masajı yapmaya başladılar. Baba Necati Timuçin, kısa süre sonra eve gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından göz altına alınan kardeşlerden Dilan Timuçin tutuklanırken, Dilara Timuçin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dilan Timuçin de, 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporda ise, efor ve stresin tetiklediği ani kardiyak sonucu ölümün meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilan Timuçin’in, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ ve ‘Üstsoya karşı basit yaralama’ suçlarından toplamda 3 yıl 2 aydan 12 yıla kadar, Dilara Timuçin’in de, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Dilan Timuçin ve Dilara Timuçin kardeşler ile mağdur olan anneleri Ayşe Nurten Timuçin ve taraf avukatları katıldı.

İkiz kardeşlerden Dilara Timuçin, avukatı mazeret bildirip duruşmaya katılmadığı için savunma yapmazken, Dilan Timuçin ise savunmasında, olay günü tartışma sesleri üzerine mutfağa gittiğini belirterek, "Ben pazardan biber almıştım ve annem de bu biberi yemekte kullanmak istemiş. Dilara da biberleri kullanmamasını söylemiş. Mutfağa gittiğimde annem ile Dilara'nın tartıştıklarını gördüm. Bu sırada babam Necati geldi. Annem de, kız kardeşimin üzerine doğru yürüdü. Zannediyorum ki babam ayırma maksatlı Dilara'yı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu olaylar sırasında annemin elinde bıçak olduğu için onu durdurmaya çalıştım. Benim, anneme yönelik bıçakla, babama yönelik tabak, çanak atmak suretiyle yaralama amaçlı bir eylemim olmadı. Olay yatıştıktan sonra babam salona geçti. Sonra da dışarı çıkmak üzere kalkıp giyindi. Kapıya doğru geldiğinde fenalaştı. Merdivenlere oturdu. Biz de Dilara ile telaşlandık. Dilara doktoru aradı. Babamın daha önceden kalp hastalığı olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Kalp rahatsızlığı nedeni ile herhangi bir tedavi görmemişti" dedi.

Olay günü, kızı Dilara ile Dilan'ın almış olduğu biberleri kullanıp kullanmamak hususunda tartışma yaşadıklarını belirten anne Ayşe Nurten Timuçin ise, "Bu sırada yanıma diğer kızım Dilan ve eşim Necati geldi. Çalışanımız Nesrin de mutfaktaydı. Bu tartışma sırasında bana bıçakla herhangi bir saldırı olduğunu hatırlamıyorum. Ancak hatırlayabildiğim kadarıyla bir şeyler fırlatıldı, karşılıklı oldu. Kimin ne yaptığını hatırlamıyorum. Şikayetçi değilim, kızlarımın ceza almalarını da istemiyorum. Ayrıca bu olay öncesinde eşimin kalp rahatsızlığı olduğu hususunda herhangi bir teşhis, belirti yoktu, herhangi bir şekilde tedavi görmedi" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve Necati Timuçin'in ölümünden önce yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.