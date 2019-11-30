Pazardaki tartışmaya gözaltı
ÇATALCA’daki semt pazarında önceki gün AK Parti standı görevlisi A.Z. ile 63 yaşındaki Dürdane Özselgin arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre Özselgin broşür dağıtan A.Z.’ye, “Bu kadar insan açlıktan ölüyor. Utanmıyor musunuz hâlâ siyaset yapmaya?” dedi. Tartışma yatıştırıldıktan sonra karakola giden A.Z., Özselgin’in kendisine hakaret ettiği ve başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. ÇATALCA’daki semt pazarında önceki gün AK Parti standı görevlisi A.Z. ile 63 yaşındaki Dürdane Özselgin arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Özselgin broşür dağıtan A.Z.’ye, “Bu kadar insan açlıktan ölüyor. Utanmıyor musunuz hâlâ siyaset yapmaya?” dedi. Tartışma yatıştırıldıktan sonra karakola giden A.Z., Özselgin’in kendisine hakaret ettiği ve başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Balıkesir’de ikâmet eden ve Çatalca’ya bir arkadaşını ziyarete gelen Özselgin saat 23.30 sıralarında arkadaşının Kabakçı köyündeki evinde gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren Özselgin dün Çatalca Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılığa ifade veren Özselgin, hakaret etmediğini, başörtüsünü çıkarmaya da çalışmadığını söyledi. Özselgin, A.Z.’nin küfrettiğini savunarak şikâyetçi oldu. “Hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Özselgin yurtdışına çıkış yasağı koyularak serbest bırakıldı. Özselgin, Hürriyet’e şunları anlattı: “Pazarda AK Parti standında broşür dağıtıldığını görünce, ‘Bu kadar insan açlıktan ölüyor. Utanmıyor musunuz hâlâ siyaset yapmaya’ dedim. Kimseye de dokunmadım. Arkamdan, ‘Sen göreceksin. Seni mahvedeceğim’ diye seslendi. 63 yaşından sonra karakollara düştüm.” Valilik ise yaptığı yazılı açıklamada, Özselgin’in A.Z.’ye hakaret ve başörtüsüne saldırı iddiasıyla gözaltına alındığını belirtti.
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