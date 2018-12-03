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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
03.12.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

Pazarda 'yankesicilik' arbedesi.... Dövülmekten kadınlar kurtardı

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İstanbul Sultangazi'de bir pazarda yankesicilik yaparken yakalandığı öne sürülen genç kıza çevredekiler tepki gösterdi.

Uğur Mumcu Mahallesi geçtiğimiz hafta kurulan Çarşamba Pazarı'nda yankesicilik yapacağından şüphelenen pazarcı, adım adım genç kızı takibi etti. Esnaf, 14 yaşındaki kızın pazara alışverişe gelen bir kadının peşine düştüğünü gördü. İddiaya göre genç kız, bir kadının boşluğundan yararlanarak cüzdanındaki paraları çaldı. Kadının çantasından paraların alındığını gören esnaf ise genç kızı yakaladı. Pazarcı, genç kızın kollarından sıkı sıkı tutarak kaçmasına engel oldu. Yankesicilik yaptığı ileri sürülen E.K., ile kendisini suçüstü yakalayan pazarcı esnafı arasında arbede yaşandı. Bazı vatandaşlar da E.K.'ya tepki gösterdi.

DÖVÜLMEKTEN KADINLAR KURTARDI 

Pazar alışverişinde bulunan ve yaşananlara tanık olan bazı vatandaşlar da E.K.'ya saldırdı. E. K.'yı öfkeli vatandaşların elinden pazarda bulunan kadınlar kurtardı. "Kadına vurulur mu?" diyen kadınlar araya girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.K.'yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen E.K.'nın üzerinden çalıntı olduğu düşünülen 2 cep telefonu ve alışverişe çıkan kadının çantasından aldığı bin 300 lira para çıktı. E.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Amirliği'ne teslim edildi.

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