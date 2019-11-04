Pazarcılar tepki gösterip çiğ çiğ yedi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPazarcılar tepki gösterip çiğ çiğ yedi!
GeriGündem Pazarcılar tepki gösterip çiğ çiğ yedi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
04.11.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Pazarcılar tepki gösterip çiğ çiğ yedi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul’un çeşitli noktalarında ıspanağın içerisinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberlere halk pazarında ıspanak satan esnaf, çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi.

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yaşayan 44 kişi önceki gün çeşitli yerlerden aldıkları ıspanakları tükettikten sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise yaşanılanların ardından bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığı belirtildi. Açıklamada alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edildiği bildirildi. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu belirtildi.

ÇİĞ ISPANAK TÜKETEREK TEPKİ GÖSTERDİLER

Öte yandan yaşanılanların ardından bugün İstanbul’da halk pazarında ıspanak satan pazarcılar ıspanağın sağlıklı olduğunu çiğ ıspanak yiyerek gösterdi. Ayrıca vatandaşlardan kimisi çıkan haberlere inanmayıp ıspanak tüketmeye devam edeceğini söylerken kimisi ise yemekten korktuğunu söyledi. Ispanak zehirlenmesi ile ilgili çıkan haberlere tepki gösteren pazarcı Kasım Ünal, “Ispanak derin dondurucuya konulduğunda bozulmaz. Çürük ıspanaktan yapmış olabilir. Çürük ıspanağı atıp zarar etmek yerine yemek yapmıştır. Ben kendimi bildim bileli ıspanak yiyorum. Ispanaktan kesinlikle zarar gelmez” dedi.

İstanbulun ardından bir korkutan haber de Tekirdağdan geldi
İstanbul'un ardından bir korkutan haber de Tekirdağ'dan geldi!

“ISPANAK ÇOK SEVERİM İMKANIM OLSA HAFTANIN 4 GÜNÜ YERİM”

Ispanağı çok sevdiğini söyleyen vatandaş İsmail Ergin, “Ispanakta zehirlenme olur mu bu tarz şeyleri bir ara soğan için yapmışlardı. Ispanak üzerinde şuan bir oyun oynanıyor. Ispanak çok severim. İmkanım olsa haftanın 4 günü yerim. Bu zehirlenmelerde ıspanağı etkileyen mutlaka bir yan zehirleyici madde vardır. Yağ ya da içine konulan katkı maddesi olabilir” şeklinde konuştu.

“1 GÜN BİLE MÜŞTERİLERİMDEN ŞİKAYET ALMADIM”

25 senedir pazarcılık yaptığını söyleyen Cevdet Savaş, “25 senedir pazarcılık yapıyorum. Küçüklüğümden beri pazardayım. Ispanağın zehirli olması gibi bir durum olamaz. Taze alın pazardan zehirlenmezsiniz. 1 gün bile müşterilerimden şikayet almadım” dedi.

“ISPANAĞIN İÇİNE KARIŞAN UZUN BOYLU OTLARI SATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Taze sebze satışı konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirten pazarcı Orhan Akgün, “Bizce işini kötü yapan esnaflar yüzünden ıspanağın içine karışan uzun boylu otlar oluyor onu satmaya çalışıyorlar. Ispanak en sağlıklı sebzelerden biridir” diye konuştu.

Ispanak kâbusunu yaşadı: Gözlerimi kaybettim sandım Uzmanlar zehirlenmeyle ilgili bu uyarıları yaptı
Ispanak kâbusunu yaşadı: Gözlerimi kaybettim sandım! Uzmanlar zehirlenmeyle ilgili bu uyarıları yaptı

“EN ZEHİRLİ OT BALDIRANDIR ORDUYU BİLE ZEHİRLER”

46 senedir pazarcılık yapan Mehmet Kurtoğlu ise, “Ispanağın bugüne kadar zehirli olduğu görülmemiş ot karışmıştır içine en zehirli ot baldırandır. Orduyu bile zehirler. Zehirli otlar tesadüfen ıspanağın tarlasına karışmıştır bir kuş getirmiş olabilir o da zehirler. Ispanağa bunu yüklemek yanlış. Yerim tabii ki vatandaş gönül rahatlığı ile yesin. Bir deli kuyuya taş atıyor on akıllı çıkaramıyor” ifadelerini kullandı.

“ISPANAKLARIN HEPSİNDE OLDUĞUNA İNANMIYORUM”

Çıkan haberlere inanmadığını yine ıspanak alacağını söyleyen vatandaş Elif Ekiz, “Ben yine alırım onun ilaç olduğunu düşünüyorum. Geçici bir durum olarak görüyorum. Mantar yine alıyoruz mesela ama birçok insan mantardan zehirleniyor. Ben ıspanakların hepsinde olduğuna inanmıyorum” şeklinde konuştu.

İstanbulda ıspanak kabusu İl Tarım Müdürlüğünden açıklama geldi....
İstanbul'da ıspanak kabusu! İl Tarım Müdürlüğü'nden açıklama geldi....
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle