MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPazarcı, boş arazide ölü bulundu
GeriGündem Pazarcı, boş arazide ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-Efendi ERKAYIRAN
Haber Giriş: 13.01.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Pazarcı, boş arazide ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pazarcı, boş arazide ölü bulundu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde pazarcılık yapan Kasım Sert (55), boş arazide ölü bulundu. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Sert’in ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek.

Yeni Mahalle’deki Savrun Çayı kenarında bulunan boş arazide, elektrik direği dibinde ceset olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, cesedin pazarcı Kasım Sert’e ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sert’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek olan bir çocuk babası Kasım Sert’in bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle