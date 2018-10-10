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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
10.10.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Pazara gitmek için evden çıktı! Kızıyla birlikte sır oldu

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Pazara gitmek için evden çıktı! Kızıyla birlikte sır oldu

İstanbul Sultangazi'de pazara gitmek için 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak evden çıkan 24 yaşındaki Fatma Alzahra Ajaj ortadan kayboldu. Genç kadından 3 gündür haber alınamıyor.

Cebeci Mahallesi'nde oturan Fatma Alzahra Ajaj geçtiğimiz pazartesi günü 1 yaşındaki çocuğu Lana Albayaa'dı yanına alarak evden çıktı. Eşi Mohamad Albayaa'ya sesli mesaj gönderen Ajaj, semt pazarına giderek alıveriş yapacağını söyledi. Ancak genç kadın ve çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor. 2 çocuğu bulunan kadının eve dönmemesi üzerine ailesi polise başvurdu. Ülkesindeki iç savaştan dolayı 2013 yılında Sultangazi'ye yerleşen Mohamad Albayaa (35), babası Yunes Albayaa, annesi Suad Marawi ve erkek kardeşi Salah Albayaa ile birlikte genç kadın ve çocuğunu her yerde aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Albayaa ailesinin Cebeci Mahallesi'nde yaşadığı evde ise gözyaşı ve hüzün hakim.

Eşi ve çocuklarının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Mohamad Albayaa, “Eşim Pazartesi günü saat 12.45'te 'ben pazara gideceğim' diye mesaj attı. Ondan sonra kendisine ulaşamadık. Akrabalara, arkadaşlara herkese sordum kimsenin eşimden haberi yok. Bütün hastanelere baktım, çevredeki güvenlik kameralarını izledim. Ertesi gün kendi imkanlarımla eşimi aramaya devam ettim. Kaçırılmış olabilir. Bizim aramızda hiçbir geçimsizlik yok. Lütfen bize yardım edin" dedi. Anne Suad Marawi ise, gelini Fatma Alzahra Ajaj'ı çok özlediğini ve geri gelmesi için dua ettiğini söyledi. Baba Yunes Albayaa'da 24 yaşındaki gelini Ajaj'ın bulunması için yetkililerden yardım istedi. Bu arada genç kadın ve çocuğu son kez mahalledeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının, bebek arabası içindeki çocuğuyla ilerlediği görülüyor.

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