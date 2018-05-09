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    'Pazara gidelim, bir tavuk alalım' şarkısı mahkemelik oldu

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    09.05.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Çocukların ezbere bildiği “Pazara gidelim, bir tavuk alalım” şarkısı mahkemelik oldu. Şarkının söz ve bestecisi olan 85 yaşındaki usta sanatçı Muammer Sun ile mali haklar sorumlusu Median Edisyon Şirketi, eseri “Polis Akademisi Alaturka” isimli filmde izinsiz kullandığı iddiasıyla Aydın Sinema Filmcilik Şirketi’ne 15 bin lira tazminat davası açtı. Davayla ilgili mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, eser sahiplerinin maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği görüşüne yer verildi.

    İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada “Pazara gidelim, bir tavuk alalım, pazara gidip bir tavuk alıp napalım? Gıt gıt gıdak gıt gıdak diyelim. Happuru huppuru happuru huppuru yiyelim” adlı şarkının söz ve bestesinin Muammer Sun’a, mali haklarının ise Median Müzik’e ait olduğu ifade edildi.

    Pazara gidelim, bir tavuk alalım şarkısı mahkemelik olduDava dilekçesinde şarkının Aydın Sinema Filmcilik şirketinin yapımcısı olduğu “Polis Akademisi Alaturka” adlı filmde 12 ve 9 saniyelik sürelerle sözleri değiştirilmek suretiyle iki kez kullanıldığı belirtildi. Bunun üzerine eserin mali haklar sorumlusu Median Müzik ile söz ve bestecisi Muammer Sun, birkaç kez davalı film şirketine sözlü ve yazılı olarak şarkının bu filmde izinsiz kullanımının durdurulmasını istedi.

    BİLİRKİŞİ RAPORU, “ESER SAHİBİNİN HAKLARI İHLAL EDİLDİ”

    İzinsiz kullanım nedeniyle müvekkillerine herhangi bir bedel ödenmediğini dava dilekçesinde anlatan davacılar Muammer Sun ile Median Müzik’in avukatı, müvekkillerinin maddi ve manevi haklarının ağır bir şekilde ihlal edildiğini ve şimdilik 15 bin lira tazminat istediklerini belirtti.
    Davaya cevap veren Aydın Sinema Filmcilik şirketinin avukatı ise, davanın reddini istedi. Müvekkillerinin esere kasıtlı bir tecavüzü olmadığını dilekçesinde ifade eden davalı film şirketinin avukatı, “Filmin içinde çok kısa bir süre doğaçlama olarak ve sözleri dava konusu eserle ilgili olmamak üzere kullanılmıştır. Öte yandan “Polis Akademisi Alaturka” adlı film kar elde etmemiş aksine zarar etmiştir” diye konuştu.

    Davayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda ise, “Pazara Gidelim adlı şarkı musiki eserdir. Davacı Median Müzik ile Muammer Sun’un mali ve maddi haklarının ihlal edilmiştir. Telif bedeli olarak davacılar talep ettikleri miktarın üç katı kadar bedel isteyebilir. Güftenin sözlerinin izinsiz müstehcen bir şekilde dava sahiplerinden izin alınmaksızın değiştirilmesi söz konusudur” denildi.

    Davanın son duruşmasında mahkeme, bilirkişi raporuna beyanda bulunmaları için davalı avukatına süre vererek duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

    Pazara gidelim, bir tavuk alalım şarkısı mahkemelik oldu

    'Pazara gidelim, bir tavuk alalım' şarkısının söz ve bestecisi Muammer Sun

    Etiketler: gündem
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