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    Pazara gelenler şaştı kaldı! Hepsi bedava...

    İSTANBUL (İHA)
    14.05.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

    İstanbul Tarlabaşı semt pazarına gidenler ilginç bir durumla karşılaştı. Ramazan ayı öncesi alışveriş için pazara gelenler, her şeyin ücretsiz dağıtıldığını gördü. Semt pazarındaki tezgâhları satın alan bir işadamı, pazara gelen kişilerin ihtiyacı olan meyve ve sebzeyi bedava dağıttırdı.

    İsminin açıklanmamasını isteyen bir işadamı, Beyoğlu Tarlabaşı semt pazarında bulunan sebze ve meyve gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgâhları satın alarak ramazan ayı öncesi ürünleri vatandaşlara bedava dağıttı. Yine aynı işadamının kurduğu vakıftan burs alan yaklaşık 100 öğrenci, meyve ve sebzenin dağıtımında görev aldı. Ayrıca ramazan ayında vatandaşlara muhtarlıklar aracılığıyla 100 TL'lik market kartı dağıtılacağı belirtildi.

    Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgâhlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi. Ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı belirtildi.

    İşadamının kurduğu vakfından burs alarak okuyan bir öğrenci, “Bize burs veren hayırsever işadamı ramazan ayı öncesi bütün pazarı satın aldı. Biz de burs alan öğrenciler olarak yaklaşık 100 kişi, sebze ve meyve ihtiyacı olanlara dağıtımını sağladık. Bunun dışında bir marketten 100 TL'lik kartlar hazırlandı. Onları da belli başlı muhtarlıklara vereceğiz. İhtiyacı olan aileler tespit edilip 1 ay içinde onlara dağıtılacak. Bu da ramazan ayı için yapılan bir etkinlik” dedi.

    Etiketler: istanbul , Pazar , hayırsever iş adamı , gündem
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