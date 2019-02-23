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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.02.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak? Son dakika hava durumu tahminleri

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Pazar günü hava nasıl olacak? Son dakika hava durumu tahminleri

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava yerini kar yağışına bıraktı. Trakya ve İstanbul’u etkileyen kar yağışının Pazar günü de devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Pazar günü hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar devam edecek?

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren İstanbul'un bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, havanın soğumasıyla özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini artırdı. Şimdi ise Pazar günü hava durumu merak ediliyor. İşte, Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri...

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu İstanbul’da vatandaşlar hava durumuna aldırış etmeyerek hafta sonunu dışarı çıkarak değerlendirdi. İstanbul’un en kalabalık noktalarından biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ni vatandaşların doldurduğu görüldü. Fırtına ve kar yağışı ise vatandaşlara zaman zaman zorluk yaşattı. Rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşların yürümekte güçlük çektiği görüldü. İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve fırtınanın pazar günü de süreceği öğrenildi.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını göreve hazır tutuyor.

İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

Pazar günü hava nasıl olacak Son dakika hava durumu tahminleri

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