Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 Eylül için kritik uyarı
Eylül ayının gelmesi ile hava sıcaklığında yaşanan değişimler etkisini göstermeye başladı. Pazar günü için planı olan vatandaşlar, yaşadıkları bölgeler için yapılan son değerlendirmeleri takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son açıklamada pazar günü için bazı bölgelere sağanak uyarısında bulundu. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 8 Eylül hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor. Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 29°C
Az bulutlu
MUĞLA 19°C, 33°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu
HATAY 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile yarın (Pazar) Van, Hakkari, Iğdır, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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