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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 Eylül için kritik uyarı

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Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 8 Eylül için kritik uyarı

Eylül ayının gelmesi ile hava sıcaklığında yaşanan değişimler etkisini göstermeye başladı. Pazar günü için planı olan vatandaşlar, yaşadıkları bölgeler için yapılan son değerlendirmeleri takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son açıklamada pazar günü için bazı bölgelere sağanak uyarısında bulundu. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, 8 Eylül hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor. Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Pazar günü hava nasıl olacak Meteorolojiden 8 Eylül için kritik uyarı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü hava nasıl olacak Meteorolojiden 8 Eylül için kritik uyarı

BURSA 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 29°C
Az bulutlu

MUĞLA 19°C, 33°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu

HATAY 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu

Pazar günü hava nasıl olacak Meteorolojiden 8 Eylül için kritik uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile yarın (Pazar) Van, Hakkari, Iğdır, Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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