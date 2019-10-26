Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 27 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPazar günü hava nasıl olacak? İşte 27 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu
GeriGündem Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 27 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.10.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 27 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 27 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar, akşam saatlerinde "Pazar günü hava nasıl olacak?"sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde, pazar günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyılarında sağanak yağış etkili olacak. İşte, 27 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Karaman, Kayseri, Niğde, Gümüşhane, Hakkari, Kilis ve G. Antep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon ve Giresun, gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon ve Giresun, gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Yalova çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Pazar günü hava nasıl olacak İşte 27 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 20°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri, gece saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde sisli ve puslu

ZONGULDAK 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon, gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇORUM 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAMSUN 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde il genelinde gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle