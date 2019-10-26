Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 27 Ekim Türkiye geneli il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Karaman, Kayseri, Niğde, Gümüşhane, Hakkari, Kilis ve G. Antep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon ve Giresun, gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Trabzon ve Giresun, gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Yalova çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 20°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 9°C, 18°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri, gece saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde sisli ve puslu

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Giresun ve Trabzon, gece saatlerinde Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇORUM 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde il genelinde gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu