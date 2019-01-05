Pazar günü hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
2019'un ilk pazar tatili için hava durumu araştırmaları hız kazandı. Bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkilerini hisseden vatandaşlar, 2019'un ilk pazar günü yani 6 Ocak'ın hava durumu tahminlerini sorguluyor. Bu konuda Meteoroloji'den açıklanan verileri öğrenmek istiyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Yapılan son değerlendirmelere göre 6 Ocak Pazar günü ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Çanakkale çevrelerinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı bekleniyor. İşte, yurtta hava durumu...
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
6 OCAK 2019 HAVA DURUMU
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