Pazar günü hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu
Pazar tatillerini en eğlenceli şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerde pazar günü nasıl bir hava durumu beklendiğini öğrenmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hareket etmek isteyen vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar günü Batı Karadeniz'ın aralıklı yağmurlu, Hatay çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Öte yandan pazar sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
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