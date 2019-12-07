Pazar günü hava nasıl olacak? 8 Aralık 2019 hava durumu tahminleri
Pazar günü tatilini açık alanlarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerde 8 Aralık 2019 günü hava durumunun nasıl seyredeceğini merak ediyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte, il il 8 Aralık 2019 hava durumu tahminleri...
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