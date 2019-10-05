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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.10.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak? 6 Ekim hava durumu raporu

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Pazar günü hava nasıl olacak? 6 Ekim hava durumu raporu

Marmara ve Ege kıyılarında sağanak yağışların kendisini göstermesi sonrası vatandaşların "Pazar günü hava nasıl olacak?" sorusuna yönelik araştırmaları devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı daha yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce,Zonguldak çevrelerinde kuvvetli bir yağış dalgası daha bekleniyor. Peki, yarın nerelere yağmur yağacak? İşte, 6 Ekim il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Aydın, Aksaray, Erzurum çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce,Zonguldak çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 - 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

Pazar günü hava nasıl olacak 6 Ekim hava durumu raporu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce,Zonguldak çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olmasıbeklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Aksaray çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ÇANKIRI 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 16°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın batısı ile Erzurum çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

KARS 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

VAN 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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