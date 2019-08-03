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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.08.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak? 4 Ağustos hava durumu tahminleri

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Pazar günü hava nasıl olacak? 4 Ağustos hava durumu tahminleri

Yurt genelinde sıcak havalar devam ederken, hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, bulundukları ikamette sıcaklık ve yağış olasılığı tahminlerini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için bölgelere göre hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 4 Ağustos Türkiye geneli hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Giresun, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor? İşte, 4 Ağustos Pazar il il hava durumu raporu.

Yapılan son değerlendşrmelere göre, yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Pazar günü hava nasıl olacak 4 Ağustos hava durumu tahminleri

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Giresun çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 22°C, 31°C

Pazar günü hava nasıl olacak 4 Ağustos hava durumu tahminleri


Parçalı bulutlu

BURSA 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 28°C
Parçalı bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın Kuzey Ege'nin iç kesimleri parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu

ISPARTA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 22°C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 21°C, 29°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

 

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