Pazar günü hava nasıl olacak? 31 Mart hava durumu tahminleri
Mart ayının son pazar günü öncesi, hava durumu tahminlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Bulundukları bölgelerde 31 Mart Pazar günü hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak adına Meteoroloji'den paylaşılan bilgileri araştırıyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?
Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. İşte, 31 Mart hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı beklenirken, sıcaklıkların ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle