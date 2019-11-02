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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 21:14, Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak? 3 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

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Pazar günü hava nasıl olacak? 3 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Kasım Pazar gününe yönelik hava durumu tahminlerini internet sitesinden paylaştı. Buna göre, Giresun, Rize ve Van çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da ise sis etkili olacak. İşte, "Pazar günü hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak edenler için Türkiye geneli 3 Kasım il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Güney Ege kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun, Rize ve Van çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer sis ve puslu, öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları çok bulutlu ve Muğla kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü hava nasıl olacak 3 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

DENİZLİ 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 22°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 9°C, 23°C
Az bulutlu

MUĞLA 9°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yer yer sis ve puslu geçmesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

ÇANKIRI -3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

ESKİŞEHİR -1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

Pazar günü hava nasıl olacak 3 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

KONYA 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

DÜZCE 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KASTAMONU -3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

ZONGULDAK 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun, Rize ve Artvin kıyılarının yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA -2°C, 17°C
Az bulutlu

ÇORUM -3°C, 13°C
Az bulutlu

SAMSUN 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güneydoğusunun yer yer çok bulutlu Van çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Pazar günü hava nasıl olacak 3 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

ERZURUM -9°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -9°C, 9°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu ilk saatlerde kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Siirt çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 18°C
Az bulutlu

SİİRT 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

ŞANLIURFA 7°C, 20°C
Az bulutlu

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