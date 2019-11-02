Pazar günü hava nasıl olacak? 3 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Kasım Pazar gününe yönelik hava durumu tahminlerini internet sitesinden paylaştı. Buna göre, Giresun, Rize ve Van çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da ise sis etkili olacak. İşte, "Pazar günü hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak edenler için Türkiye geneli 3 Kasım il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile zamanla Güney Ege kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun, Rize ve Van çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
İSTANBUL 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KIRKLARELİ 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KOCAELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer sis ve puslu, öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları çok bulutlu ve Muğla kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 22°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 9°C, 23°C
Az bulutlu
MUĞLA 9°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yer yer sis ve puslu geçmesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
ÇANKIRI -3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
ESKİŞEHİR -1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KONYA 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
DÜZCE 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KASTAMONU -3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
ZONGULDAK 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Giresun, Rize ve Artvin kıyılarının yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA -2°C, 17°C
Az bulutlu
ÇORUM -3°C, 13°C
Az bulutlu
SAMSUN 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güneydoğusunun yer yer çok bulutlu Van çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -9°C, 9°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu ilk saatlerde kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Siirt çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 18°C
Az bulutlu
SİİRT 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
ŞANLIURFA 7°C, 20°C
Az bulutlu
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