Pazar günü hava nasıl olacak? 28 Temmuz hava durumu tahminleri
Hafta sonunun gelmesiyle, pazar günü temiz havanın tadını çıkaracak olanlar Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeleri sorguluyor. Yurt genelinde 28 Temmuz Pazar günü yağmur yağıp yağmayacağı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? Pazar günü yağmur yağacak mı? İşte, 28 Temmuz il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte, pazar günü için Türkiye geneli hava durumu raporu.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURSA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 32°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 32°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 15°C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu
SİVAS 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE 17°C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 37°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 28°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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