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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak? 28 Temmuz hava durumu tahminleri

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Pazar günü hava nasıl olacak? 28 Temmuz hava durumu tahminleri

Hafta sonunun gelmesiyle, pazar günü temiz havanın tadını çıkaracak olanlar Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeleri sorguluyor. Yurt genelinde 28 Temmuz Pazar günü yağmur yağıp yağmayacağı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? Pazar günü yağmur yağacak mı? İşte, 28 Temmuz il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte, pazar günü için Türkiye geneli hava durumu raporu.

Pazar günü hava nasıl olacak 28 Temmuz hava durumu tahminleri

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURSA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 32°C
Az bulutlu

Pazar günü hava nasıl olacak 28 Temmuz hava durumu tahminleri

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C
Az bulutlu

ÇANKIRI 15°C, 32°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu

SİVAS 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C
Az bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C
Az bulutlu

SİNOP 23°C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 37°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 28°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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