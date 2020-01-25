Pazar günü hava nasıl olacak? 26 Ocak hava durumu

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. Öte yandan depremin etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava sıcaklıları oldukça düşük seyredecek. İşte, il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.