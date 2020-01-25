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Haber Giriş: 25.01.2020 - 19:28,Son Güncelleme:/

Pazar günü hava nasıl olacak? 26 Ocak hava durumu

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Pazar günü hava nasıl olacak? 26 Ocak hava durumu

Pazar günü tatilini açık alanlarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerde 26 Ocak Pazar günü hava durumunun nasıl seyredeceğini merak ediyor. Vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. Öte yandan depremin etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava sıcaklıları oldukça düşük seyredecek. İşte, il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Pazar günü hava nasıl olacak 26 Ocak hava durumu

 

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