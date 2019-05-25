Pazar günü hava nasıl olacak? 26 Mayıs hava durumu tahminleri
Mayıs ayının son pazar günü tatili öncesi, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Özellikle batı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, birkaç gündür seyreden yağmurlu havanın pazar günü de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte, 26 Mayıs hava durumu tahminleri...
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