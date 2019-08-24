Pazar günü hava nasıl olacak? 25 Ağustos hava durumu tahminleri
Pazar günü tatilini açık alanlarda değerlendirmek isteyen pek çok vatandaş, şimdiden pazar günü hava durumu tahminlerini araştırmaya başladı. Bulundukları şehirlerde 25 Ağustos hava durumu tahminlerini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'nin açıklamalarını sorguluyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?
Cumartesi günü İstanbul'da artan sıcaklıktan bunalan vatandaşlar, süs havuzlarında serinlemeye çalışırken, kimi vatandaşlarda kendilerini park ve bahçelere attı. Şimdi ise İstanbul başta olmak üzere tüm yurdun hava durumu tahminleri merak ediliyor. İşte, 25 Ağustos il il hava durumu tahminleri...
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