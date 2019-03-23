Pazar günü hava nasıl olacak? 24 Mart hava durumu tahminleri
Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. 24 Mart Pazar günü havaların nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, konuya dair Meteoroloji'nin yayınladığı bilgileri sorguluyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin pazar günü parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Çankırı ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte, 24 Mart hava durumu tahminleri...
24 MART PAZAR HAVA DURUMU
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