Pazar günü hava nasıl olacak? 24 Kasım 2019 hava durumu tahminleri
Hafta sonu tatilini açık alanlarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde hava durumunun pazar günü nasıl seyredeceğini öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin hava durumu merak ediliyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, 24 Kasım 2019 hava durumu tahminleri...
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