Pazar günü hava nasıl olacak? 21 Temmuz hava durumu tahminleri
Pazar günü öncesi hava durumu araştırmaları da başladı. İkamet ettikleri şehirlerde havaların nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, Meteoroloj'nin açıkladığı son dakika hava durumu tahminlerini sorguluyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yurt geneli parçalı bulutlu olacakken, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağmur bekleniyor. İşte, 21 Temmuz il il hava durumu tahminleri...
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