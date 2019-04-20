Pazar günü hava nasıl olacak? 21 Nisan hava durumu tahminleri
Nisan ayı olmasına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi hava durumu tahminlerine yönelik araştırmaları yoğunlaştırdı. Pazar günü öncesi hava durumu araştırması yapan vatandalar, 21 Nisan'da havaların nasıl olacağını merak ediyor. İşte, 21 Nisan hava durumu tahminleri...
Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, ve pek çok bölgenin yağışlı geçmesi bekleniyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son veriler...
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