Pazar günü hava nasıl olacak? 14 Temmuz hava durumu tahminleri
Pazar tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. 14 Temmuz Pazar gününü parklar, bahçeler ve açık alanlarda değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, bulundukları şehirlerde pazar günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Isparta, Artvin, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 14 Temmuz hava durumu tahminleri...
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