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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 20:20, Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu tahminleri

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Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu tahminleri

Yazdan kalan sıcak havalar yurtta etkisinin sürdürürken, "Pazar günü hava nasıl olacak?" sorusu, güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak. İşte, 13 Ekim il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü hava nasıl olacak 13 Ekim hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 16°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 14°C, 25°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 21°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

VAN 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

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