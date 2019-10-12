Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu tahminleri
Yazdan kalan sıcak havalar yurtta etkisinin sürdürürken, "Pazar günü hava nasıl olacak?" sorusu, güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus etkili olacak. İşte, 13 Ekim il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 16°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 14°C, 25°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 21°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
VAN 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
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