Pazar günü hava nasıl olacak? 10 Mart hava durumu tahminleri
Pazar tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. 10 Mart Pazar günü hava sıcaklarının nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor. İşte, 10 Mart hava durumu tahminleri...
İSTANBUL 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
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