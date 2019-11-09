Pazar günü hava nasıl olacak? 10 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabının arayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Kasım Pazar gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimleri ise parçalı ve çok bulutlu geçecek. İşte, son değerlendirmelere göre, 10 Kasım il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Kuzey Ege'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
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