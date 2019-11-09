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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Pazar günü hava nasıl olacak? 10 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

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Pazar günü hava nasıl olacak? 10 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

"Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabının arayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Kasım Pazar gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimleri ise parçalı ve çok bulutlu geçecek. İşte, son değerlendirmelere göre, 10 Kasım il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Pazar günü hava nasıl olacak 10 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Kuzey Ege'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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