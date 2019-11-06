Pazar gezmesi acı bitti
BEŞİKTAŞ’ta önceki gün kullandığı otobüsü durakta bekleyen insanların üzerine süren Necdet Karakuş’un 45 yıllık evli çifti ayırdığı ortaya çıktı.
Feride ve Yalçın Tahir Billur çifti Ortaköy’e geçeceklerdi. Yorgun olduğunu söyleyen Yalçın Tahin Billur, “Otobüse binelim” dedi. Bu sırada 12 kişiyle birlikte hızla gelen otobüsün altında kaldı. Feride Billur ağır yaralanırken eşi Yalçın Tahir Billur kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Feride Billur o anları Hürriyet gazetesine anlattı: “45 yıllık eşimle pazar gezmesine gittik. Ortaköy’e geçmek için otobüs durağına geldiğimizde otobüsün hızla üzerimize geldiğini gördüm. Bize çarpınca bilincim kapandı. Çevredekiler beni uyandırdı. Eşim yanımda uzanıyordu. Kanlar içerisindeydi. Yaşı ileri olduğu için kullandığı ilaçları söyledim. Müdahale etmeye başladılar. Hastaneye geldik, sonrasında ölüm haberi geldi.”
Hayatını kaybeden 77 yaşındaki Yalçın Tahir Billur dün son yolculuğuna uğurlandı. Çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralamaya neden olmak’ suçlarından tutuklanan otobüs şoförü Necdet Karakuş’un ise sorgu hâkimliğinde olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği öğrendildi.
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