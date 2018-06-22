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    Paylaştığı mesajı okuyan evine koştu... Acı haber

    İHA
    22.06.2018 - 07:00 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın Didim İlçesinde emekli 2 çocuk babası 53 yaşındaki Atilla K. sosyal medya hesabından veda ve vasiyet notu paylaşınca tanıdıkları evine koştu. Cilingir yardımı ile eve giren ekipler şahsın cansız bedeni ile karşılaşınca savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir sitede yaşayan ve 5 ay önce emekli olup 8 yıldır eşinden ayrı olduğu öğrenilen Atilla K. sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin; çocuklarıma iyi bakın” notu bıraktı.

    Karalök’ün bu paylaşımını okuyan herkes şahsın evine koştu. Bir yandan da durumu polise ihbar edip yardım isteyen Karakök'ün evine giden ekipler çilingir yardımı ile girdikleri evde şahsın cesedi ile karşılaştı. Polis ve Savcılık incelemesinin ardından Atilla K. cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi.

    Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi

    Etiketler: aydın , didim , son dakika , haberler
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