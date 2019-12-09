Son dakika haberi: Pavyon çetesine baskında şoke eden detaylar! Kulak da kesmişler

Teknik ve fiziki takibin ardından ‘dayı’ lakaplı Levent Ç.’nin yönettiği organize şebekenin izine ulaşıldı. Eşzamanlı 5 ilde yapılan operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ağır otomatik silahlar (kaleşnikof), tabancalar ve yüzlerce mermi ele geçirildi. Levent Ç.’nin de aralarında olduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KULAK DA KESMİŞLER

Çetenin, bazı pavyon ve eğlence mekânı işletmecilerinden “Güvenliği biz sağlayacağız” diyerek para aldığı, kabul etmeyen işletme sahiplerini ise silahla tehdit edip mekânları kurşunladıkları belirlendi. Güvenlik görevini devir aldıkları mekânlara gelen bazı müşterilere ise işkence yaptıkları da ortaya çıktı. Eğlenmeye giden ancak fahiş hesaplara itiraz eden müşterilerin, dışarı çıkartılarak işkence yapıldığı, darp edildiği, ardından zorla senet imzalattırdıkları ve bir müşterinin de kulağını kestikleri öğrenildi. Zanlılardan şikâyetçi olan mağdurlar arasında işadamı ve bürokratlar da bulunduğu belirlenirken, şu ana kadar 56 mağdur şikâyetçi oldu.