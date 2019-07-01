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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.07.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar

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Patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal İkizce Mahallesinde küçükbaş hayvan üreticisi Ramazan Bulut, işe aldığı iki çoban tarafından domuz bağıyla bağlanarak işkenceye uğradı. Patronlarını ahırda çırılçıplak soyarak tehdit eden 2 kişi, Bulut'un 80 bin lirasını alarak, kendilerini Bodrum Güvercinliğe kadar zorla bıraktırdı.

Olay geçtiğimiz hafta İkizce Mahallesinde yaşandı. Küçük baş hayvan üreticisi Ramazan Bulut İkizce'de sürüsüne bakması için bir arakadaşının tavsiyesi üzerine 2 genci işe aldı.

Çoban olarak işe başlayan 2 kişi, işe başladıktan 4 gün sonra patronları Ramazan Bulut'u çiftlik evinde domuz bağı atarak bağladı. Ardından patronlarını ahıra kapatan zanlılar, Ramazan Bulut'un kimlik bilgilerini alarak internet bankacılığından hesabında parası olup olmadığına baktılar. 2 zanlı hesapta para göremeyince Bulut'a işkence yaptı.

BODRUM'A KADAR KORKUNÇ YOLCULUK

Çiftlik evinde işkence gördüğü süreci anlatan Ramazan Bulut, "Beni evde domuz bağı ile bağlayıp çırılçıplak soydular ve fotoğraflarımı çektiler. Ahırda bana işkence yaptılar. Aynı gün toplu hayvan satışından kazandığım parayı bularak beni arabaya bindirdiler. El yapımı tüfek arabada başıma dayandı. Bodrum'a kadar bir tek polis noktasında aracı durdurmadılar. Yaşadığım korkunç saatlerde jandarma ya da polisin aracı durdurması için dua ettim. Fakat Güvercinliğe kadar gittik" dedi.

'KOS HAZIR MI' DİYE SORDULAR

Yolda 2 kişinin kendi aralarında konuşmalarını anlatan Bulut, "Birbirleriyle konuşurken 'Kos hazır mı' dediler birbirlerine. Diğeri de hazır dedi. Onları bıraktıktan sonra kolluk kuvvetlerine başvurursam beni geri gelip vuracaklarını söylediler" diye konuştu.

ELLERİNDE 8-9 ADET SAHTE KİMLİK VAR

Köye ilk geldiklerinde 2 çalışanı jandarmaya GBT taraması için götürdüğünü söyleyen Ramazan Bulut, "Beni bağladıktan sonra ellerindeki kimlikleri bana gösterdiler. Toplam 8-9 tane sahte kimlikle geziyorlar.

İlk köye geldiğimizde jandarma kimliklerine bakarak bana temiz olduklarını söylemişti. Onları şikayet edersem farklı bir kimlikle yine gelir seni buluruz ve imha ederiz dediler bana" diye ifade etti. 

10 GÜNDÜR BULUNAMADILAR

Yaşadığı korkunç olay sonrası psikolojik olarak çöküntüye uğradığını dile getiren Bulut, 2 suçlunun bir an önce yakalanmasını istiyor. Bulut, "10 gün oldu. Emniyete başvuru yaptım. Bu iki kişiden halen bir haber yok.

Bu adamlar dışarda olduğu sürece uyku gözüme girmez. Can güvenliğim yok. Ben bu iki kişinin bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

 

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