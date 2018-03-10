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    Patron çıldırdı... Araçları yola fırlattı

    Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHA
    10.03.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    Arnavutköy'de fabrikaları olan 2 kardeş arasındaki anlaşmazlık büyüdü. Ağabey makineleri almak isteyince kardeşi fabrika girişine araçları çektirerek önlem aldı. Ancak öfkeli ağabey fabrika önündeki araçları forklift kaldırarak yola fırlattı.

    Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Ballıca Mahallesi'nde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, kilit üreten firmanın iki ortağı M.D. ile ağabeyi A.D. arasında bir süredir kavgaya varan anlaşmazlıklar yaşandı. A.D.'nin çalışanlara da şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Firmanın 8 çalışanı, kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek A.D.'den şikayetçi oldu. 

    Son olarak A.D., ağabeyinden ayrılarak fabrikadaki bazı makineleri almak istedi. Buna engel olmak isteyen M.D., şirketin ve bazı çalışanlar araçları park ettirerek fabrikanın girişini kapattı. Bu duruma sinirlenen A.D., park halindeki biri çalışana, diğeri firmaya ait iki otomobili, fabrikanın forkliftle kaldırarak yola fırlattı. Yolda ters dönen ve forkliftle itilerek sürüklenen iki otomobilde hasar oluştu.

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA...

    Patronun sinirlenerek park edilen iki otomobili forkliftle kaldırarak yola fırlatması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    O sırada yoldan araçların geçtiği ve güvenlikçi ve diğer çalışanların olayı izlediği de kameraya yansıyor. Bununla yetinmeyen A.D.'nin  tekrar gelerek iki otomobili de forkliftle itip yerde bir süre sürüklediği görülüyor.

    Patron çıldırdı... Araçları yola fırlattı

    Etiketler: patron , Araç , çıldırdı , gündem
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