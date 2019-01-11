Patriot için ABD’den ikinci heyet
TÜRKİYE’ye hava savunma sistemi Patriot satışıyla ilgili ABD’den iki hafta içinde ikinci kez bir heyet Ankara’ya gelecek.
Daha önce 3 Ocak’ta Ankara’ya gelen heyet, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın onayının ardından Türkiye’ye Patriot satışıyla ilgili resmi teklifini sunmuştu. 15 Ocak’ta Ankara’ya gelmesi beklenen heyet yaklaşık 3.5 milyar dolar tutarındaki Patriot sistemiyle ilgili Savunma Sanayi Başkanlığı’nda temaslarda bulunacak. Toplantının, Savunma Sanayi Başkanlığı uzmanları ile ABD Savunma Bakanlığı ve Büyükelçilik yetkililerinden oluşan heyet arasında teknik düzeyde gerçekleşeceği öğrenildi.
DAYATMA OLURSA OLMAZ
Türk tarafının, görüşmelerde Rusya’dan alınacak S-400’lerin NATO savunma ağına entegre edilmeyeceği ve bağımsız çalışacağı konusunda bilgilendirme yapması bekleniyor. Türk kaynaklar, ABD ve Türkiye arasında teknik düzeydeki toplantıların ileride de devam edeceği bilgisini paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün NTV’ye Patriot alımıyla ilgili özetle, “ABD, Patriot konusunda ilk teklifini sundu. Rusya’yla yaptığımız bir anlaşmayı savunmak çabasında değiliz. Bizim şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Patriot için ABD’yle anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa olmaz” açıklaması yaptı.
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