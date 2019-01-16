Patriot görüşmeleri Ankara’da başladı
TÜRKİYE’ye Patriot hava ve füze savunma sistemi için 3.5 milyar dolarlık teklif sunan ancak Rusya’dan S-400 sistemi alımına karşı çıkan ABD, hem S-400’lerin NATO sistemine entegre olmaması hem de F-35’lerin S-400 ile birlikte çalışması konusundaki çekincelerini anlatmak üzere Türkiye’ye bir heyet gönderdi.
ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin olduğu heyet, Savunma Sanayii Başkanlığı’nda Türk yetkililerle bir araya geldi. ABD’li heyete alt protokol uygulanırken, görüşmelere Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir katılmadı. Trump’ın yarattığı gerilimin gölgesinde yürütülen görüşmelerde ABD heyeti, Patriot teklifine ilişkin ayrıntıları paylaştı. ABD’li heyet, F-35’le ilgili kaygısını da iletti. ABD’li yetkililer, S-400’lerle birlikte çalışması halinde F-35’in gizli bilgilerinin Rusların eline geçebileceğini belirterek tedbir alınmasını istedi. Tedbirlerin alındığını belirten SSB yetkilileri, milli yazılım çalışmasını hatırlatarak, S-400’lerin NATO sistemine entegre edilmemesinin çekince yaratmaması gerektiğini belirtti.
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