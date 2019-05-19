‘Patriot alsaydık F-35 gibi olacaktı’
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin Türkiye’yi F-35 vermemekle tehdit ettiğini belirterek, “Biz dört sene önce Patriot almaya karar verseydik, ABD politikası ile çelişen bir politikamız olsaydı, ‘rahip krizinde’ olduğu gibi bu sefer de Patriot’ların verilmemesi tehdidiyle karşı karşıya kalacaktık. Dışarıya bağlı olduğunuz herhangi bir konuda tehdide parmak sallamaya maruz kalabilirsiniz” dedi.
SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi’nin 3. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Demir, şunları söyledi: “Üretilen ana platformlarda, sistemlerde, alt sistemlerde yerlilik meselesinin özellikle dikkate alınması gerekiyor. Hassasiyetle uyguladığımız Türk Lirası ile sözleşme imzalama politikamız bu anlamda bizim için bir ayrıştırıcı imkan oluşturuyor. Her ne kadar başkanlık olarak döviz bazlı sözleşme imzalama yetkimiz var ise de bu anlamda bir istisna almış olsak da firmalarımızla Türk Lirası ile sözleşme imzalama konusunda ısrarcıyız. Şu toleransı gösteriyoruz. Mecburen döviz bazlı almak durumunda kaldığınız ürünleri listeleyin onların eskalasyonunu biz dövize endeksli yapalım. Verilen fiyatlarda bu ayrımı görelim, hakkınızı yememek adına mecbur olunduğu için bu ürünlerle ilgili eskalasyonu döviz bazlı uygulayalım; ancak bu da bize şu farkındalığı sağlasın; döviz bazlı görünenler demek ki yurtdışı kaynaklı o halde bunları da yerlileştirmek için bir an önce adımlar atalım.”
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