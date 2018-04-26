Patrik’ten yetimhane ricası

FENER Rum Patriği Bartholomeos, dünya mirası olan tarihi Büyükada Rum Yetimhanesi’nin korunması ve güvenliğinin sağlanması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan destek istedi.

Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nda Patrik Bartholomeos’la 35 dakika görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı görüşmede, Fener Rum Patriği, çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı Büyükada Rum Yetimhanesi’nin korunması için Erdoğan’dan destek istedi. Bartholomeos, 2018 yılı ‘Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Programı’na seçilen Büyükada Rum Yetimhanesi’nin son durumunu Erdoğan’la paylaşırken korunması, aslına uygun restore edilmesi ve güvenliğinin sağlanması için yardım talep etti.

CEMAAT SAYISI DÜŞTÜ

Patrik Bartholomeos, azınlık cemaatleriyle ilgili taşınmazların iadesi, Gökçeada’daki okullarda eğitimin başlaması, Anadolu’daki kiliselerde ibadet yapma imkânı gibi girişimleri için Erdoğan’a teşekkür etti. Bartholomeos, Rum cemaatinin sorunlarını içeren bilgi notunu da Erdoğan’a iletti. Cemaat vakıflarının seçimi konusunun da ele alındığı görüşmede, Rum cemaatinin sayısının çok azaldığı, bu yüzden vakıfların seçim sistemiyle ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Erdoğan, daha önce sayıları yüzbinlere ulaşan Rum vatandaşlarla ilgili, “Bazı hatalı davranışlar sebebiyle çok Rum vatandaşımız ne yazık ki Yunanistan’a gitmek durumunda kaldı” demişti.

HEYBELİADA DA KONUŞULDU

Patrik, Rum nüfusunun 3 bine düştüğünü de kaydederek, yurtdışından Türkiye’ye gelen eski İstanbulluların çocukları ve torunları için vatandaşlık hizmetlerinin hızlandırılması talebinde bulundu. Erdoğan, azınlıkların kendilerini yabancı hissetmemelerinin önemli olduğunu belirterek taleplerin değerlendirileceğini söyledi. Patrik’in tartışma konusu olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması meselesini de gündeme getirdiği ifade edildi.

ERDOĞAN GUTERRES’LE MÜLTECİLERİ GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile dün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) destek konusunun ele alındığı görüşmede, Suriye’de son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye’nin Filistin konusundaki duyarlılığına dikkati çekerek, UNRWA için de desteğin sürmesini beklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin istikrarı açısından önemli bir unsur olarak değerlendirdiği UNRWA’ya bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan ve Guterres, Suriyelilerin kalıcı barış ve huzura kavuşmaları için soruna siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladılar. Erdoğan, dün ayrıca Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile Beştepe’de bir araya geldi. Reddy ve eşiyle öğle yemeğinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, misafirlerine makam katını gezdirdi. Erdoğan, dün Başbakan Binali Yıldırım ile KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ı kabul etti. Erdoğan, kabullerinin ardından resmi programında bulunmayan Seçim Stratejisi Toplantısı için AK Parti Genel Merkezi’ne geçerek kurmaylarıyla buluştu.