Patrikhane’ye 24 Nisan mesajı

“Çok değerli Ermeni vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Birinci Dünya Savaşının zor ve sıkıntılı şartlarında vefat eden Osmanlı Ermenilerini anmak üzere, bugün İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin çatısı altında toplanmış bulunuyorsunuz. Hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yâd ediyor; çocuklarına ve torunlarına içten taziyelerimi sunuyorum. Bu vesileyle, aynı dönemde salgın hastalıklar, göçler, savaş ve çatışmalar sebebiyle yitirdiğimiz milyonlarca Osmanlı vatandaşına da Cenâb-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, Türk Milleti’nin vicdani ve ahlâki duruşunun bir gereğidir. Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum.”