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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.12.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Patrik Bartholomeos'un evine giren 5 şüpheli tutuklandı

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Patrik Bartholomeos'un evine giren 5 şüpheli tutuklandı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerin savcılık ifadesi tamamlandı. Zanlılar, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Barholomeos'un evinin yanı sıra sunucu Esra Erol'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin daha evinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

OLAY HAKKINDA

Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine 14 Kasım'da hırsızlık amacıyla giren şüpheliler, hizmetlinin durumu fark etmesi üzerine kaçmış, polis ekipleri şüphelilerinin kullandığı aracı Kartal'da tespit etmişti.

Bölgedeki bir evden çıkan maskeli şüpheliler, bindikleri araçla kaçmaya çalışırken, kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerinin araçlarına çarpmıştı. Bu sırada silah teşhirinde bulunan şüphelilerden biri tabancayla vurularak hafif yaralı şekilde yakalanmış, polis ekiplerinin lastiklerine ateş açıp durdurduğu araçtaki 4 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Ayrıca 3 polis memuru hafif yaralanmış, 3 ekip otosu zarar görmüştü.

Şüphelilerden bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bir kısmının da çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmişti.

Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandıFener Rum Patriği Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.
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İstanbuldaki ilginç olay Girdikleri ev Bartholomeosa ait çıkınca...
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