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Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)
06.12.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Patnos'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

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Patnos'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operayonda, aralarında HDP İlçe Başkanı A.E.'nin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ile propaganda yaptıkları belirlenen 9 şüphelinin adreslerine şafak vakti operasyonu düzenlendi. Operasyonda HDP Patnos İlçe Başkanı A.E., HDP İl Genel Meclis Üyesi K.Ö ile C.C., R.C., A.E., S.B., C.C., T.K. ve N.D. gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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