‘Patlıcana taktı kafayı’
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek şunları söyledi:
“Erdoğan bugünlerde patlıcana taktı kafayı. Domatesin, patlıcanın 15 lira olmasına, aşımıza kattığımız her şeye yüzde 300 zam gelmesine itiraz ediyor ama bu itirazı öyle bir yerden yükseltiyor ki sebze depolarını hedef gösteriyor. Ya da bir merminin kaç lira olduğunu halka soruyor. Tanzim satışları ile algı yönetimi yandaş medyada sürdürülüyor. Pazarcı esnafını tehdit ederek kendi yarattığı tarım terörünü yok sayıyor. Ülkede tarım politikası iflas etti. Hayvancılık yok edildi. Ekilebilir araziler betonlaştı. Neoliberal politikalar ülkeyi esir aldı. Mazot ve gübre fiyatını konuşan yok. Erdoğan hâlâ haldeki esnafı hedef göstererek bir tek bunların fiyatıyla istikrarsızlık oluyormuş algısı yaratıyor. Domatesin, biberin fiyatı bile kurşun fiyatıyla açıklanır hale geldi. Biz kurşunun fiyatını bilmiyoruz çünkü barış sevdalısıyız.”
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