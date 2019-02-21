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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.02.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Patlama riski olan 200 kiloluk top mermisi bulundu

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Patlama riski olan 200 kiloluk top mermisi bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde vatandaşların bulduğu 200 kiloluk patlamamış top mermisi bomba imha ekiplerini alarma geçirdi. Top mermisi imha edilmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede, merminin Gölcük Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yeri önünden tespit edilemeyen şahıslar tarafından alınarak sokak arasına atıldığı belirlendi. Tespitin ardından iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yeri sahibi, ifadesinde mermiyi yaklaşık 40 yıl önce Asarköy Tepesi'nde bir tarlada bularak iş yerinin önüne getirdiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında Gölcük Emniyet Müdürlüğü binasının arkasındaki 4142. Sokak'ta yol kenarında top mermisi gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 75-80 cm boyundaki merminin etrafında güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekiplerince yapılan incelemede yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen 200 kiloluk merminin patlama riski olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından çekiciye yüklenen top mermisi, imha edilmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Patlama riski olan 200 kiloluk top mermisi bulundu

40 YIL ÖNCE TARLADA BULDUĞU MERMİYİ İŞ YERİNE TAŞIMIŞ

Olayın ardından başlatılan incelemede, merminin Gölcük Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yeri önünden tespit edilemeyen şahıslar tarafından alınarak sokak arasına atıldığı belirlendi. Tespitin ardından iş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yeri sahibi, ifadesinde mermiyi yaklaşık 40 yıl önce Asarköy Tepesi'nde bir tarlada bularak iş yerinin önüne getirdiğini söyledi. İş yeri sahibi, hakkında mühimmat bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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