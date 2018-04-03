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    Pati dostları Cihangir Parkı'nda buluşacak

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 21:44 | Son Güncelleme:

    4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde Cihangir parkı harika bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Cihangirli hayvanseverler kurduğu Cihangir Pati Dostları bu anlamlı günde 'Pati sahiplendirme' etkinliği düzenleyecek.

    4 Nisan 2018 Çarşamba günü Cihangir Parkı’nda Beyoğlu Belediyesi ve Belediye Başkanı Misbah Demircan’ın da katılım ve desteğiyle Cihangir Pati Dostları tarafından halka açık olarak gerçekleştirilecek olan “Pati Sahiplendirme” etkinliği için hazırlıklar tamamlanmak üzere.

    Etkinliğin duyurusunu Cihangir Pati Dostları’nın Instagram ve Facebook sayfalarından gerçekleştiren gruba aralarında Mert Fırat, Yusuf Güney, Reyhan Karaca, Yunus Günçe, İlayda Akdoğan, Cenk Eren, Merve Özbey, Atılgan Gümüş, Fatma Toptaş, Cansu Tosun, Dilara Öztunç, Ekin Olcayto ve Ümit Sayın’ın da bulunduğu ünlüler göndermiş oldukları videolarla destek verdiler.

    “Sen de Sahiplen” sloganıyla yola çıkan Cihangir Pati Dostları etkinliğin amacını “Bizler kendi aramızda uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz köpek sahiplendirme organizasyonuna artık tüm İstanbul’u da dahil etmek istediğimiz için böyle bir etkinlik gerçekleştirme kararı aldık. Gün olarak da 4 Nisan dünya sokak hayvanları gününü seçtik. Ülkemizde milyona yakın hayvan sokaklarda yaşam mücadelesi veriyorken pet shoplardan dost satın almaktansa pati dostu olmak isteyenlerin hayvan sevgilerini onları sahiplenerek göstermelerinin toplumun da mutluluğu açısından önemini duyurmak ve insanları bilinçlendirmek istiyoruz.” şeklinde açıkladılar.

    Etiketler: hayvansever , gündem
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