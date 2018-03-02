Patent nasıl alınır? Patent başvurusu nasıl yapılır?

Marka ya da buluşları tescil ettirmek ve diğer şahıslar tarafından yapılacak asılsız sahiplenme ve izinsiz kullanımların önüne geçmek için gerekli olan patent işlemi, bir buluşu olan ya da tescillemek istediği markası olan kişilerin ne çok merak ettiği ve fikir sahibi olmak istediği konulardan. İşte patent almak isteyenlerin merak ettiği tüm sorular ve adım adım patent alma süreci.

Patent, bir buluşu sahibinin kullanma ve sahiplenme hakkıdır. Buluşu kullanabileceğini gösteren belgeye ise patent belgesi denir. Bu sayede buluşunuzu kimse sizden izinsiz kullanamaz. Eğer kullanırsa patent sahibi bu tüzel kişiye veya kuruma dava açarak hakkını savunabilir.

Patent nasıl alınır?

İlk önce buluş olduğu iddia edilen ürünü, uzman bir patent vekili ön araştırma yapar. Ön araştırma vekili buluş olduğuna karar verirse, ürünün ayrıntılı belgelerini ve resimlerini alır. Daha sonra patent vekili, buluşu anlatan patent tarifnamesini yazar ve ürünü bulan kişiye yollar. Ürünü bulan kişi tarifnamede gerekli gördüğü yerlerde çıkartma/düzeltme/ekleme/değiştirme yapar. Daha sonra tarifnameyi tekrar patent vekiline yollar. Patent tarifnamesi tamamlandıktan sonra, patent almak için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılır.



Patent başvurusu nasıl yapılır?

Patent başvurusu için Türk Patent Enstitüsü’ne dilekçe ve başvuru ücretinin dekontu yollanır. Başvuru dilekçesinde Patent tarifnamesi bulunmalıdır. Daha sonra Türk Patent Enstitüsü başvuran kişiye başvuru numarasını ve şekli eksiklik olup olmadığını belirten bir yazı yollar. Bu tarihten itibaren başvuru sahibinin 15 ay içerisinde araştırma ücretlerini ödemesi ve araştırma talebini yapması gerekiyor. Araştırma tamamlandıktan sonra Türk Patent Enstitüsü başvuru sahibine araştırma raporunu iletir.

Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilen rapor olumlu ise veya içerilen olumsuzlukların düzeltilebileceğini inanılıyorsa, 1. inceleme talebi yapılır ve ücretler ödenir. Daha sonra Türk Patent Enstitüsü yaptığı 1. inceleme raporunu buluşun sahibine iletir. Bu rapor olumlu ise buluşun sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patentini alır. Bu rapor olumsuz ise, patent vekili teknik bir cevap verir ve Türk Patent Enstitüsü’ne yollar. Daha sonra yapılan 2. inceleme raporu buluşun sahibine yollanır. Bu rapor olumlu ise buluşun sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patentini alır. Olumsuz ise üçüncü bir cevap yazılır. Daha sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından gelecek olan rapor son rapordur. Bu raporda olumsuz ise buluş patent alamaz.

Patent ücretleri ne kadar?

Patent işlemleri sırasında ödemeniz gereken ücretleri Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi sitesinden öğrenebilirsiniz. Siteye ulaşmak için tıklayın..