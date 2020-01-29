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Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 15:07,Son Güncelleme:/

Patenli magandalar Antalya'da ortalığı birbirine kattı

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Patenli magandalar Antalya'da ortalığı birbirine kattı

Antalya'nın en işlek caddesinde otobüslerin arkasına takılarak paten kayan gençler, trafiği alt üst etti. Sürücüleri taciz ettikleri kaydedilen gençlerden biri ise eski futbol antrenörü Ali Korkmaz tarafından cep telefonu ile görüntülendiğini anlayınca aracına yumruk atarak kaçtı.

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  • Patenli magandalar trafiği alt üst etti
  • Patenli magandalar trafiği alt üst etti
  • Patenli magandalar trafiği alt üst etti
  • Patenli magandalar trafiği alt üst etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Defterdarlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Defterdarlığı'nı birbirinden ayıran, kentin en işlek caddelerinden biri olan yolda, bir grup genç araçların arasında patenle kaymaya başladı. Zaman zaman sürücüleri taciz eden patenli gençler, otomobil ve otobüslerin arkasına tutunarak ilerlemek istedi.

Bu sırada eski futbol antrenörü ve aynı zamanda iş insanı olan Ali Korkmaz, aracından cep telefonu kamerası ile gençleri görüntülemeye başladı. Görüntülendiklerini fark eden gençlerden biri üzerindeki kapüşonu başına geçirerek, önce sürücüye baktı, ardından cama sert bir yumruk attı. Genç, daha sonra araçların arasına girerek uzaklaştı.

Ali Korkmaz, yaşadıklarına anlam veremediğini belirterek, “Öncesinde gençlerden biri otobüsün arkasına tutunayım derken yere düşüp yuvarlandı. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Ben de yaşananları görüntülemek isterken başıma bu geldi. Polis merkezine giderek şikayetçi olacağım" dedi.

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