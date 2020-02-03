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Elif FİLİZ/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2020 - 11:04,Son Güncelleme:/

Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu!

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Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu!

Diyarbakır'da karayolunda halay çekerek ilerleyen patenli gençlerin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, gençlerin kırmızı ışık ihlali yaptığı tehlikeli anlar ise endişe yarattı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ karayolunda 2 gencin halay çekerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde karayolunda patenle halay çekip ilerleyen 2 gencin, kırmızı ışık ihlali yaptıkları da yer aldı.

2 genç, kırmızı ışıktan geçtikten sonra başka bir patenli arkadaşıyla buluşarak yollarına devam etti. Gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu ise Kürtçe müzik eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.

Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu

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