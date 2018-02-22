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    Patenli gençlerin bu görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi

    İHA
    22.02.2018 - 09:48 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih'te patenli beş gencin seyir halindeki hurda yüklü kamyona tutunarak ilerlemesi trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu. Gençlerden birinin bir süre sonra oturur pozisyonda ilerlemesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Fatih'te hurda malzeme yüklü kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen 5 patenli genç yürekleri ağza getirdi. Akan trafiğe aldırış etmeyen gençler kamyonetin arkasına tutunarak bir süre ilerledi. Daha sonra içlerinden biri oturma pozisyonuna gelerek ilerlemeye başladı. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan gençler, cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 5 patenli gencin hurda yüklü kamyonetin kasasına tutunarak ilerlediği görülüyor. Daha sonra biri oturur pozisyona gelerek ilerlemeye başlıyor. Gencin, kamyonetin arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.
    Patenli gençlerin bu görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi

    Etiketler: Fatih , paten , kamyon , son dakika
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