Patenli gençlerin bu görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi

Fatih'te hurda malzeme yüklü kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen 5 patenli genç yürekleri ağza getirdi. Akan trafiğe aldırış etmeyen gençler kamyonetin arkasına tutunarak bir süre ilerledi. Daha sonra içlerinden biri oturma pozisyonuna gelerek ilerlemeye başladı. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan gençler, cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 5 patenli gencin hurda yüklü kamyonetin kasasına tutunarak ilerlediği görülüyor. Daha sonra biri oturur pozisyona gelerek ilerlemeye başlıyor. Gencin, kamyonetin arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.





